Объявлена заявка сборной Финляндии на Евро-2020

Футбольная ассоциация Финляндии на официальном сайте объявила заявку национальной команды на Евро-2020. Напомним, финская сборная сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и России.



Заявка сборной Финляндии:



вратари — Лукаш Градецки («Байер»), Есс Йоронен («Брешия»), Ансси Яаккола («Бристоль Роверс»);



защитники — Юхани Ояла («Вайле»), Лео Вайсанен («Эльфсборг»), Саули Вайсанен («Кьево»), Паулюс Араюури («Пафос»), Дэниэл О'Шонесси (ХИК), Николай Алхо («МТК Будапешт»), Альбин Гранлунд («Сталь Мелец»), Роберт Иванов («Варта»), Йере Уронен («Генк»), Николас Хамалайнен (КПР);



полузащитники и нападающие — Пюрю Сойри, Джони Кауко (оба — «Эсберг»), Глен Камара («Рейнджерс»), Онни Валакари («Пафос»), Расмус Шуллер («Юргорден»), Томас Лам («ПЕК Зволле»), Тим Спарв («Мидтьюлланн»), Фредрик Йенсен («Аугсбург»), Йоэль Похьянпало («Унион»), Ласси Лаппалайнен («Болонья»), Маркус Форсс («Брентфорд»), Ясин-Амин Ассехнун («Лахти»), Теему Пукки («Норвич Сити»).

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