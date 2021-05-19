Ян Облак: мне нравится идея в будущем поиграть в АПЛ

Вратарь мадридского «Атлетико» и сборной Словении Ян Облак поделился мнением о развитии своей карьеры.
«АПЛ — интересная лига, и я не знаю, что случится далее. Мне нравится идея в будущем поиграть в Англии. Я из тех, кто любит новые вызовы. Но, как уже говорил, я семь лет в «Атлетико», прошло много времени. Я счастлив здесь и не знаю, что будет дальше.
В этом году мы боремся за титул, а именно это мне и нужно. Мне необходимо, чтобы моя команда была достаточно хороша для борьбы за трофеи», – приводит слова Облака Goal.com.
Ян Облак 14 июля 2014 года за € 13 млн перешёл из лиссабонской «Бенфики» в «Атлетико». Словенец четыре раза получал приз лучшему вратарю Ла Лиги, тем самым установив рекорд.
В нынешнем сезоне «Атлетико Мадрид» в 37 матчах набрал 83 очка и занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. В последнем туре «матрасникам» предстоит сыграть с «Вальядолидом». В случае победы они впервые за семь сезонов станут чемпионами Испании.
- 19 мая 2021
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