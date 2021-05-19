«Эвертон» обыграл «Вулверхэмптон» и вернулся в борьбу за еврокубки

В Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» состоялся матч 37-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Вулверхэмптон Уондерерс». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.



На 48-й минуте полузащитник Гилфи Тор Сигурдссон выполнил подачу с углового на нападающего Ришарлисона, который высоко выпрыгнул и кивком головы послал мяч в дальний угол. Как потом оказалось, этот гол и стал победным.

Видео гола Ришарлисона де Андраде

«Эвертон» в 37 матчах набрал 59 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Такое же количество очков у «Тоттенхэм Хотспур» (шестое место) и «Вест Хэм Юнайтед» (седьмое место), однако у них лучшая разница забитых и пропущенных мячей. «Вулверхэмптон» (45) — на 12-м месте.



В последнем туре «ириски» в гостях сыграют с «Манчестер Сити», а «волки» дома примут «Манчестер Юнайтед». Все матчи заключительного, 38-го тура АПЛ пройдут в воскресенье, 23 мая. Начало — в 18:00 мск.