«Бёрнли» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч 37-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Бёрнли» и «Ливерпуля» на матч 37-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли. Начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Бёрнли»: Норрис, Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор, Браунхилл, Вествуд, Гудмундссон, Корк, Макнил, Вуд.



Запасные: Пикок-Фаррел, Дрисколл-Гленнон, Нарти, Данн, Питерс, Выдра, Барнс, Ричардсон, Родригес.



«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Рис Уильямс, Александер-Арнольд, Филлипс, Тьяго Алькантара, Фабиньо, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино.



Запасные: Адриан, Куметьо, Цимикас, Неко Уильямс, Джонс, Шакири, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Ориги.



Мерсисайдцы в 36 матчах набрали 63 очка и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» (39) — на 15-м месте.



В матче первого круга «Бёрнли» обыграл «Ливерпуль» 1:0, прервав 68-матчевую беспроигрышную серию красных в домашних матчах АПЛ.