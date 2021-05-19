Головин попал в стартовый состав «Монако» на финальный матч Кубка Франции с «ПСЖ»

Стали известны стартовые составы «Монако» и «Пари Сен-Жермен» на финальный матч Кубка Франции. Встреча пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Монако» — «ПСЖ».

«Монако»: Маецки, Энрике, Марипан, Дисаси, Сидибе, Головин, Фофана, Чуамэни, Агилар, Бен-Йеддер, Фолланд.



«ПСЖ»: Навас, Флоренци, Маркиньос, Керер, Баккер, Паредес, Эррера, Ди Мария, Рафинья, Мбаппе, Кин.

«Монако» начал свой путь в нынешнем розыгрыше Кубка Франции со стадии 1/32 финала турнира, где обыграл «Гренобль» со счётом 1:0. В 1/16 финала турнира монегаски оказались сильнее «Ниццы» (2:0), а в 1/8 финала в серии пенальти обыграли «Метц» (0:0, 5:4 — по пенальти). В четвертьфинале Кубка страны «Монако» обыграл «Лион» (2:0), а в полуфинале разгромил «Румийи Вальер» (5:1).



«ПСЖ» на пути к финалу Кубка Франции обыграл «Кан» (1:0), «Брест» (3:0), «Лилль» (3:0), «Анже» (5:0), а в полуфинале турнира одолел «Монпелье» в серии пенальти (2:2, 6:5 — по пенальти).