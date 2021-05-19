«Тоттенхэм» дома проиграл «Астон Вилле»

В матче 37-го тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Астон Виллу». Матч, проходивший в Лондоне, завершился победой гостей — 2:1.
Счёт был открыт на восьмой минуте — вингер «шпор» Стивен Бергвейн на чужой половине поля отобрал мяч у полузащитника гостей Марвелоуза Накамбы, убежал к штрафной, сместился в сторону и блестяще пробил под перекладину.
Гости отыгрались на 20-й минуте. Защитник «шпор» Серхио Регилон неудачно прервал подачу в собственную штрафную, и мяч по замысловатой траектории влетел в угол собственных ворот.
Видео курьёзного автогола Серхио Регилона
На 38-й минуте нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс убежал от уже знакомого нам Регилона, прошёл к углу вратарской, укрыв мяч корпусом от Дайера, и с нескольких метров нанёс удар в ближний угол мимо завалившегося в другую сторону Льориса.
«Шпоры» в 37 матчах набрали 59 очков и продолжают занимать шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (52) — на 11-м месте.
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