«Тоттенхэм» дома проиграл «Астон Вилле»

В матче 37-го тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Астон Виллу». Матч, проходивший в Лондоне, завершился победой гостей — 2:1.



Счёт был открыт на восьмой минуте — вингер «шпор» Стивен Бергвейн на чужой половине поля отобрал мяч у полузащитника гостей Марвелоуза Накамбы, убежал к штрафной, сместился в сторону и блестяще пробил под перекладину.

Видео гола Стивена Бергвейна

Гости отыгрались на 20-й минуте. Защитник «шпор» Серхио Регилон неудачно прервал подачу в собственную штрафную, и мяч по замысловатой траектории влетел в угол собственных ворот.

Видео курьёзного автогола Серхио Регилона

На 38-й минуте нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс убежал от уже знакомого нам Регилона, прошёл к углу вратарской, укрыв мяч корпусом от Дайера, и с нескольких метров нанёс удар в ближний угол мимо завалившегося в другую сторону Льориса.

Видео гола Олли Уоткинса

«Шпоры» в 37 матчах набрали 59 очков и продолжают занимать шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (52) — на 11-м месте.