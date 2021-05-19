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Хосеп Гвардиола — лучший тренер мира по версии FourFourTwo

Хосеп Гвардиола — лучший тренер мира по версии FourFourTwo
Диана Валавичюте
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Издание FourFourTwo составило рейтинг 50 лучших действующих тренеров мира.

Лучшим наставником, по мнению издания, стал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. В тройку лучших специалистов также вошли наставник миланского «Интера» Антонио Конте и тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)
2. Антонио Конте («Интер»)
3. Диего Симеоне («Атлетико»)
4. Юрген Клопп («Ливерпуль»)
5. Юлиан Нагельсман («РБ Лейпциг»)
6. Ханс-Дитер Флик («Бавария»)
7. Томас Тухель («Челси»)
8. Маурисио Почеттино («ПСЖ»)
9. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»)
10. Брендан Роджерс («Лестер Сити»)

Напомним, Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под руководством каталонского специалиста «горожане» стали чемпионами Англии (сезон-2017/2018, 2018/2019, 2020/2021), выиграли Кубок Англии (сезон-2018/2019) и Кубок английской лиги (сезон-2017/2018, 2018/2019, 2019/2020), а также стали обладателями Суперкубка страны (2018, 2019).

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