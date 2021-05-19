Хосеп Гвардиола — лучший тренер мира по версии FourFourTwo

Издание FourFourTwo составило рейтинг 50 лучших действующих тренеров мира.

Лучшим наставником, по мнению издания, стал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. В тройку лучших специалистов также вошли наставник миланского «Интера» Антонио Конте и тренер «Атлетико» Диего Симеоне.



Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:



1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

2. Антонио Конте («Интер»)

3. Диего Симеоне («Атлетико»)

4. Юрген Клопп («Ливерпуль»)

5. Юлиан Нагельсман («РБ Лейпциг»)

6. Ханс-Дитер Флик («Бавария»)

7. Томас Тухель («Челси»)

8. Маурисио Почеттино («ПСЖ»)

9. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»)

10. Брендан Роджерс («Лестер Сити»)



Напомним, Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под руководством каталонского специалиста «горожане» стали чемпионами Англии (сезон-2017/2018, 2018/2019, 2020/2021), выиграли Кубок Англии (сезон-2018/2019) и Кубок английской лиги (сезон-2017/2018, 2018/2019, 2019/2020), а также стали обладателями Суперкубка страны (2018, 2019).