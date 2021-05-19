«Арсенал» в добавленное время вырвал победу в матче с «Кристал Пэлас»

На стадионе «Селхёрст Парк» в Лондоне прошёл матч 37-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Встреча завершилась победой «канониров» со счётом 3:1.



На 36-й минуте защитник «Арсенала» Киран Тирни по левому флангу дошёл до лицевой и мягко навесил — ивуарийский вингер гостей Николя Пепе набежал и в касание послал мяч в нижний угол ворот.

Видео гола Николя Пепе

«Орлы» отыгрались 62-й минуте — полузащитник Эндрос Таунсенд со стандарта мягко навесил в центр штрафной, где нападающий Кристиан Бентеке оторвался от опекуна и головой переправил мяч в ворота «Арсенала».

Видео гола Кристиана Бентеке

Победу «Арсеналу» на 91-й минуте принёс нападающий Габриэл Мартинелли, среагировавший на заброс полузащитника Мартина Эдегора и с двух метров затолкавший мяч в ворота.

Видео гола Габриэла Мартинелли

Окончательный счёт на 95-й минуте установил Николя Пепе, оформивший дубль.

Четвёртый гол в матче «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видео

«Канониры» набрали в 37 матчах 58 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (44) — на 13-м месте.