Президент Франции прокомментировал вызов Бензема в сборную на Евро-2020

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал попадание нападающего «Реала» Карима Бензема в заявку национальной команды на Евро-2020.



«Я полностью доверяю Дидье Дешаму. Думаю, он сделал правильный выбор. У сборной Франции лучшая команда. Необходимо, чтобы между игроками была «химия», — приводит слова Макрона L'Equipe.



Ранее стало известно, что Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием. Бензема и Вальбуэна были отстранены от участия в составе сборной Франции в европейском чемпионате 2016 года. Бензема с тех пор ни разу не вызывался в национальную команду и пропустил победный чемпионат мира 2018 года, который проходил в России.

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