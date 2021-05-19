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Президент Франции прокомментировал вызов Бензема в сборную на Евро-2020

Президент Франции прокомментировал вызов Бензема в сборную на Евро-2020
Диана Валавичюте
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Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал попадание нападающего «Реала» Карима Бензема в заявку национальной команды на Евро-2020.

«Я полностью доверяю Дидье Дешаму. Думаю, он сделал правильный выбор. У сборной Франции лучшая команда. Необходимо, чтобы между игроками была «химия», — приводит слова Макрона L'Equipe.

Ранее стало известно, что Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием. Бензема и Вальбуэна были отстранены от участия в составе сборной Франции в европейском чемпионате 2016 года. Бензема с тех пор ни разу не вызывался в национальную команду и пропустил победный чемпионат мира 2018 года, который проходил в России.

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