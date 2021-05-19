«ПСЖ» в финале Кубка Франции забил гол «Монако» после нелепой ошибки защитника

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди открыл счёт в матче финала Кубка Франции с «Монако».

На 19-й минуте защитник «Монако» Аксель Дисаси в своей штрафной потерял мяч на ровном месте, Килиан Мбаппе его тут же перехватил и покатил Икарди на пустые ворота, и аргентинец отправил мяч в цель.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча «ПСЖ» — «Монако».

«Монако» начал свой путь в нынешнем розыгрыше Кубка Франции со стадии 1/32 финала турнира, где обыграл «Гренобль» со счётом 1:0. В 1/16 финала турнира монегаски оказались сильнее «Ниццы» (2:0), а в 1/8 финала в серии пенальти обыграли «Метц» (0:0, 5:4 — по пенальти). В четвертьфинале Кубка страны «Монако» обыграл «Лион» (2:0), а в полуфинале разгромил «Румийи Вальер» (5:1).



«ПСЖ» на пути к финалу Кубка Франции обыграл «Кан» (1:0), «Брест» (3:0), «Лилль» (3:0), «Анже» (5:0), а в полуфинале турнира одолел «Монпелье» в серии пенальти (2:2, 6:5 — по пенальти).