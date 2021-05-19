«Аталанта» — «Ювентус»: Малиновский сравнял счёт

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский забил гол в матче финала Кубка Италии с «Ювентусом». Счёт — 1:1, идёт первый тайм.
Ремо Фройлер сыграл в отборе у чужой штрафной, далее Ханс Хатебур справа прострелил к линии штрафной, откуда Малиновский нанёс подготовленный удар — Джанлуиджи Буффон не среагировал.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» — «Ювентус».
«Аталанта» начала свой путь в нынешнем розыгрыше Кубка Италии со стадии 1/8 финала турнира, где обыграла «Кальяри» со счётом 3:1. В четвертьфинале Кубка страны команда из Бергамо одолела «Лацио» (3:2), а в полуфинале оказалась сильнее «Наполи» (0:0, 3:1).
«Ювентус» в 1/8 финала Кубка Италии обыграл «Дженоа» в дополнительное время встречи (3:2). В четвертьфинале подопечные Андреа Пирло разгромили СПАЛ (4:0), а в 1/2 финала одолели «Интер» (2:1, 0:0).
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