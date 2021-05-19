Фирмино в концовке первого тайма открыл счёт в матче «Бёрнли» — «Ливерпуль». Видео
Поделиться
«Бёрнли» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Тёрф Мур» принимает «Ливерпуль». После первого тайма счёт 1:0 в пользу мерсисайдцев.
Нули на табло продержались до 43-й минуты, когда молниеносную атаку гостей реализовал нападающий Роберто Фирмино, замкнувший с одиннадцати метров фланговый прострел Эндрю Робертсона.
Видео гола Роберто Фирмино в матче с «Бёрнли»
29-летний бразилец забил уже девятый гол в нынешнем розыгрыше АПЛ.
Мерсисайдцы в 36 матчах набрали 63 очка и занимают пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» (39) — на 15-м месте.
В матче первого круга «Бёрнли» обыграл «Ливерпуль» 1:0, прервав 68-матчевую беспроигрышную серию красных в домашних матчах АПЛ.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 19 мая 2021
-
23:38
-
23:34
-
23:15
-
23:10
-
22:54
-
22:50
-
22:47
-
22:43
-
22:38
-
22:25
-
22:23
-
22:00
-
21:59
-
21:56
-
21:54
-
21:50
-
21:34
-
21:22
-
21:19
-
21:18
-
21:12
-
21:10
-
21:01
-
20:45
-
20:45
-
20:42
-
20:33
-
20:31
-
20:25
-
20:23
-
20:06
-
20:03
-
19:59
-
19:57
-
19:34
Партнерский контент
Рекомендуем вам