Фирмино в концовке первого тайма открыл счёт в матче «Бёрнли» — «Ливерпуль». Видео

«Бёрнли» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Тёрф Мур» принимает «Ливерпуль». После первого тайма счёт 1:0 в пользу мерсисайдцев.



Нули на табло продержались до 43-й минуты, когда молниеносную атаку гостей реализовал нападающий Роберто Фирмино, замкнувший с одиннадцати метров фланговый прострел Эндрю Робертсона.

Видео гола Роберто Фирмино в матче с «Бёрнли»

29-летний бразилец забил уже девятый гол в нынешнем розыгрыше АПЛ.



Мерсисайдцы в 36 матчах набрали 63 очка и занимают пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» (39) — на 15-м месте.



В матче первого круга «Бёрнли» обыграл «Ливерпуль» 1:0, прервав 68-матчевую беспроигрышную серию красных в домашних матчах АПЛ.