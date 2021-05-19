«Крумкачам» вынесли предупреждение из-за фанатов, стоявших спиной во время гимна Беларуси

Фан-клуб «Крумкачей» в «Инстаграме» опубликовал письмо с подписью генерального секретаря АБФФ Сергея Жардецкого, в котором говорится о предупреждении клуба за поведение болельщиков во время исполнения гимна Беларуси перед матчами.
«К сожалению, в последних матчах активные болельщики ООО «НФК Крумкачы» при проведении торжественной церемонии открытия футбольных матчей проявляли неуважительное отношение во время исполнения государственного гимна республики Беларусь, вставая спиной к футбольному полю и к государственному флагу республики Беларусь.
В этой связи считаем необходимым предупредить ООО «НФК Крумкачы» о недопустимости подобных действий и об ответственности согласно дисциплинарному кодексу АБФФ за поведение своих болельщиков», — говорится в письме.
- 19 мая 2021
-
23:38
-
23:34
-
23:15
-
23:10
-
22:54
-
22:50
-
22:47
-
22:43
-
22:38
-
22:25
-
22:23
-
22:00
-
21:59
-
21:56
-
21:54
-
21:50
-
21:34
-
21:22
-
21:19
-
21:18
-
21:12
-
21:10
-
21:01
-
20:45
-
20:45
-
20:42
-
20:33
-
20:31
-
20:25
-
20:23
-
20:06
-
20:03
-
19:59
-
19:57
-
19:34