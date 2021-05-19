«Крумкачам» вынесли предупреждение из-за фанатов, стоявших спиной во время гимна Беларуси

Фан-клуб «Крумкачей» в «Инстаграме» опубликовал письмо с подписью генерального секретаря АБФФ Сергея Жардецкого, в котором говорится о предупреждении клуба за поведение болельщиков во время исполнения гимна Беларуси перед матчами.



«К сожалению, в последних матчах активные болельщики ООО «НФК Крумкачы» при проведении торжественной церемонии открытия футбольных матчей проявляли неуважительное отношение во время исполнения государственного гимна республики Беларусь, вставая спиной к футбольному полю и к государственному флагу республики Беларусь.



В этой связи считаем необходимым предупредить ООО «НФК Крумкачы» о недопустимости подобных действий и об ответственности согласно дисциплинарному кодексу АБФФ за поведение своих болельщиков», — говорится в письме.