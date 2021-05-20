«Вест Хэм» обыграл «Вест Бромвич» и опередил «Тоттенхэм» в турнирной таблице АПЛ

В Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» состоялся матч 37-го тура АПЛ «Вест Бромвич Альбион» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча завершилась победой «молотобойцев» со счётом 3:1.
На третьей минуте капитан «Вест Хэма» Деклан Райс не реализовал пенальти, отправив мяч с «точки» в штангу, после чего защита «дроздов» выбила его подальше от ворот.
Видео нереализованного пенальти в исполнении Деклана Райса
Счёт был открыт на 27-й минуте матча — полузащитник гостей Томаш Соучек, пытаясь выбить мяч, зацепил его затылком, и тот, немного поменяв траекторию, залетел в ближнюю девятку мимо рук голкипера «молотобойцев» Даррена Рэндольфа. Автогол.
«Вест Хэм» сравнял счёт на первой добавленной к первому тайму минуте — прострел нападающего Мохамеда Саид Бенрахма вдоль ворот замкнул Томаш Соучек, подставивший ногу и с пары метров переправивший мяч в сетку.
На 82-й минуте защитник гостей Аарон Крессуэлл навесил от угла поля к дальней штанге, где Анджело Огбонна на линии вратарской перепрыгнул всех и затылком вколотил мяч в сетку.
Итог матчу подвёл нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио.
Подопечные Дэвида Мойеса в 37 матчах набрали 62 очка и поднялись на шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Бромвич» (26) — на предпоследнем, 19-м месте. «Дрозды» уже несколько туров назад потеряли шансы на сохранение прописки в английской Премьер-лиге.
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