«Аталанта» — «Ювентус»: Кьеза вывел туринцев вперёд

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза забил второй гол туринской команды в финале Кубка Италии. Счёт — 2:1, идёт второй тайм.

На 73-й минуте у Кьезы прошла стенка с Деяном Кулушевски, Федерико проскочил в штрафную и пробил в ближний угол ворот.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» — «Ювентус».

«Аталанта» начала свой путь в нынешнем розыгрыше Кубка Италии со стадии 1/8 финала турнира, где обыграла «Кальяри» со счётом 3:1. В четвертьфинале Кубка страны команда из Бергамо одолела «Лацио» (3:2), а в полуфинале оказалась сильнее «Наполи» (0:0, 3:1).



«Ювентус» в 1/8 финала Кубка Италии обыграл «Дженоа» в дополнительное время встречи (3:2). В четвертьфинале подопечные Андреа Пирло разгромили СПАЛ (4:0), а в 1/2 финала одолели «Интер» (2:1, 0:0).