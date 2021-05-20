«Ливерпуль» разгромил «Бёрнли» и вернулся в зону Лиги чемпионов

«Бёрнли» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Тёрф Мур» принимал «Ливерпуль». Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счётом 3:0.



Нули на табло продержались до 43-й минуты, когда молниеносную атаку гостей реализовал нападающий Роберто Фирмино, замкнувший с одиннадцати метров фланговый прострел Эндрю Робертсона.

Видео гола Роберто Фирмино

На 52-й минуте нападающий «Ливерпуля» Садио Мане навесил от лицевой линии на голову защитнику Натаниелу Филлипсу, который вколотил мяч в верхний угол.

Видео гола Натаниела Филлипса

Окончательный счёт на 89-й минуте установил полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен, накрутивший защитников в штрафной и мощно пробивший в ближний угол.

Видео гола Алекса Окслейд-Чемберлена

Мерсисайдцы в 37 матчах набрали 66 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. В Лигу чемпионов от Англии на следующий сезон попадают команды, занявшие первые четыре места в АПЛ. «Бёрнли» (39) — на 17-м месте.