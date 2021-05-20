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«ПСЖ» стал обладателем Кубка Франции, обыграв «Монако» с Головиным

«ПСЖ» стал обладателем Кубка Франции, обыграв «Монако» с Головиным
Диана Валавичюте
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В финальном матче Кубка Франции «Монако» встречался с «Пари Сен-Жермен». Игра прошла на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и завершилась победой парижан со счётом 2:0.

На 19-й минуте встречи защитник «Монако» Аксель Дисаси потерял мяч на ровном месте, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе его тут же перехватил и покатил форварду парижан Мауро Икарди на пустые ворота, после чего счёт был открыт. На 82-й минуте парижане убежали втроём на оборону «Монако»: полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария прошёл к штрафной и выдал тонкий пас на Мбаппе, который легко переиграл вратаря «Монако» Радослава Маецки ударом в дальний угол.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на эту встречу в стартовом составе команды и провёл на поле все 90 минут.

Таким образом, «Пари Сен-Жермен» стал обладателем Кубка Франции. Этот трофей стал 14-м для парижской команды (1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021).

Кубок Франции. Финал
19 мая 2021, среда. 22:15 МСК
Монако
Монако
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Икарди – 19'   0:2 Мбаппе – 81'
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