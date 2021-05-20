Буффон прокомментировал последний завоеванный трофей вместе с «Ювентусом»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал победу в финале Кубка Италии. В решающем матче турнира команда обыграла «Аталанту» (2:1). Для голкипера это стал последний выигранный трофей в составе туринцев. Ранее он объявил, что покинет клуб по окончании сезона.
«Такой финиш делает меня гордым и таким счастливым, так как я должен был разделить этот победный финал с моими товарищами по команде и болельщиками. Болельщики, сотрудники «Ювентуса», мои товарищи по команде и директора всегда будут частью моей жизни. Конец этого взаимопонимания на этом не заканчивается. Я думаю, что дал много любви, профессионализма и мужества всему миру «Ювентуса». Я горжусь этим. Все должно закончиться. Мне 43 года, и в этом возрасте вы должны делать выбор, который может показаться непопулярным, странным или даже сумасшедшим. Мне всё ещё нужно бросить вызов самому себе, отправиться в путешествие и увидеть пределы моего тела, моей энергии и моей сущности. Я уже сказал на прошлой неделе, что не знаю, что будет. Я мог бы даже завершить карьеру, поскольку я счастливый человек, с любимой семьей. Однако, если есть кто-то еще более сумасшедший, чем я, который свяжется со мной и вообразит что-то ещё более чудесное, я последую за этим человеком, потому что в этом вся суть жизни», — приводит слова Буффона Football Italia со ссылкой на RAI Sport.
Напомним, Буффон стал игроком «Ювентуса» в июле 2001 года, перейдя из итальянской «Пармы» за € 52,8 млн. Через 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись во французский «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако спустя сезон, в 2019 году, Буффон вернулся в Турин.
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