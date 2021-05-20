Килиан Мбаппе прокомментировал победу «ПСЖ» в финале Кубка Франции с «Монако»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал победу в финале Кубка Франции с «Монако» (2:0).
«Вы должны наслаждаться титулом, это самое главное. Посмотрите на всех людей, которые счастливы! Это самое главное, и я первый счастливый парень. Мы работаем каждый день, чтобы получить такие эмоции, награды и признание. Это работа целой группы, целого коллектива, который каждый день работает для нас, для клуба и, конечно, болельщиков. Когда вы играете за «ПСЖ», один из лучших клубов в мире, самый большой клуб в стране, каждый титул имеет значение, чтобы войти в историю. К тому же, это молодой клуб, мы хотим быть частью этой истории», — приводит слова Мбаппе Goal.
Этот трофей стал 14-м для парижской команды (1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021).
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