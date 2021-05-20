«Динамо» предложило € 6,5 млн за игрока «Спортинга» Розье. Футболист ответил отказом

Московское «Динамо» проявляет интерес к 24-летнему французскому крайнему защитнику лиссабонского «Спортинга» Валентену Розье, который проводит нынешний сезон в аренде в турецком «Бешикташе». Об этом сообщает SIC Notias.

Издание отмечает, что первое предложение «Динамо» в размере € 6,5 млн было близко к той сумме, что желает заполучить «Спортинг», который намерен заработать на игроке € 7 млн. Однако сам футболист уже проинформировал руководство португальского клуба о том, что не намерен продолжать свою карьеру в чемпионате России.

В текущем сезоне Розье принял участие в 37 встречах за «Бешикташ» во всех турнирах, в которых отметился 3 забитыми мячами и 7 результативными передачами. Он стал игроком «Спортинга» летом 2019 года, перейдя из французского «Дижона» за € 5 млн.