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«Ривер Плейт» с полузащитником в воротах одержал победу в матче Кубка Либертадорес

«Ривер Плейт» с полузащитником в воротах одержал победу в матче Кубка Либертадорес
Вячеслав Моренко
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В Буэнос-Айрес (Аргентина) на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» этой ночью состоялся матч 5-го тура группы D Кубка Либертадорес, в котором «Ривер Плейт» обыграл колумбийский «Санта-Фе» со счётом 2:1.

Футболисты «Ривера» создали себе комфортное преимущество уже в самом начале встречи, отличившись на 3-й и 6-й минутах. Авторами забитых мячей стали Фабрисио Анхилери и Хулиан Альварес. «Санта-Фе» сумел сократить отставание лишь на 73-й минуте благодаря голу Кельвина Осорио, установив окончательный счёт встречи – 2:1 в пользу «Ривера».

Однако примечателен этот матч стал тем, что в преддверии встречи у «Ривер Плейт» из строя выбыло 25 футболистов в связи с заболеванием вследствие заражения коронавирусом. Среди этих игроков оказалось и 4 голкипера, поэтому место в воротах в игре с «Санта-Фе» занял известный многим по выступлениям за испанскую «Валенсию» опорный хавбек Энцо Перес. Ему удалось совершить 5 сейвов.

Кубок Либертадорес. Группа D. 5-й тур
20 мая 2021, четверг. 03:00 МСК
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
Окончен
2 : 1
Санта-Фе
Богота, Колумбия
1:0 Анхилери – 3'   2:0 Альварес – 6'   2:1 Осорио – 73'
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