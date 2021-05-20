Миранчук и Головин остались без трофеев, Овечкин забросил 800-ю шайбу. Главное к утру

Александр Головин и Алексей Миранчук не смогли поднять над головой Кубки Франции и Италии, Овечкин покорил ещё одну юбилейную отметку в НХЛ, а Кокорин может перейти в другой европейский клуб. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Ювентус» обыграл «Аталанту» с Миранчуком и завоевал Кубок Италии.
2. «ПСЖ» стал обладателем Кубка Франции, обыграв «Монако» с Головиным.
3. Овечкин забил 800-й гол в карьере в НХЛ, став 6-м игроком, достигшим этой отметки.
4. Кокорин может стать частью сделки по переходу вратаря Краньо в «Фиорентину». В «Кальяри» уже отреагировали на эту новость.
5. Отец Кварацхелии: Хвича точно покинет «Рубин» этим летом. Он не останется в России.
6. Сергей Собянин: стадион «Локомотива» должен развиваться, а не сноситься.
7. Фолиньо рассказал, как Капризов прятал глаза на занятии после случайного сообщения в чат.
8. Опубликован список самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.
9. Ведран Чорлука оставил без ответа предложение ЦСКА о переходе в качестве свободного агента.
10. Марко Николич до конца недели подпишет новый контракт с «Локомотивом».
11. Бывший вице-губернатор Петербурга осуждён за хищение при строительстве «Газпром Арены».
12. Российские пловцы завоевали золото ЧЕ в кролевой эстафете 4х200 м.
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