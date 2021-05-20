Миранчук и Головин остались без трофеев, Овечкин забросил 800-ю шайбу. Главное к утру

Александр Головин и Алексей Миранчук не смогли поднять над головой Кубки Франции и Италии, Овечкин покорил ещё одну юбилейную отметку в НХЛ, а Кокорин может перейти в другой европейский клуб. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Ювентус» обыграл «Аталанту» с Миранчуком и завоевал Кубок Италии.

2. «ПСЖ» стал обладателем Кубка Франции, обыграв «Монако» с Головиным.

3. Овечкин забил 800-й гол в карьере в НХЛ, став 6-м игроком, достигшим этой отметки.

4. Кокорин может стать частью сделки по переходу вратаря Краньо в «Фиорентину». В «Кальяри» уже отреагировали на эту новость.

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