Криштиану Роналду опубликовал фото, на котором он сидит в обнимку с Кубком Италии

36-летний португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фотографию, на которой он сидит с закрытыми глазами в обнимку с Кубком Италии, завоёванным накануне в матче с «Аталантой» (2:1).
Для португальца этот Кубок Италии стал первым в его богатой коллекции. Всего на его счету теперь стало 34 титула – на 1 меньше, чем у аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
Публикация доступна в «Инстаграме» Криштиану Роналду.
Португалец выступает в составе «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за € 117 млн. Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что Роналду вывез свои автомобили из Турина, а перевозкой занималась компания из Лиссабона. Ночью сотрудники компании вывезли все семь суперкаров, принадлежащих португальцу.
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