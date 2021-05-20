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«Лучшая часть меня». Жена Зинченко опубликовала фото с Александром

«Лучшая часть меня». Жена Зинченко опубликовала фото с Александром
Антон Шебика
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Журналистка Влада Седан, супруга украинского футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко, показала их совместное фото.

«Лучшая часть меня», — подписала снимок Влада.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Влады Седан.

В комментарии Александр опубликовал эмодзи сердца. Зинченко сделал предложение возлюбленной на стадионе «Олимпийский» в Киеве в октябре 2019 года.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Зинченко провёл 19 матчей, не отметившись результативными действиями. Александр провёл практически весь сезон на позиции левого защитника. В нынешнем сезоне он стал победителем Премьер-лиги и Кубка лиги. В предстоящем финале Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Челси».

Видеообзор матча «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити»:

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