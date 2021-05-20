Джордан Ларссон — лучший игрок РПЛ в сезоне-2020/2021 по версии читателей «Чемпионата»

Читатели «Чемпионата» приняли участие в голосовании за лучшего футболиста завершившегося сезона Российской Премьер-Лиги.
Первое место по итогам опроса занял нападающий «Спартака» Джордан Ларссон, которого оценили выше других 826 читателей. Всего его включали в тройку 1339 раз.
Главным конкурентом шведа стал форвард «Зенита» Артём Дзюба, занявший второе место. Он попал в тройку 1303 раза, но реже оказывался на первой строчке — 750 раз. В топ-5 футболистов сезона по версии читателей «Чемпионата» также вошли партнёр Дзюбы по атаке Сердар Азмун, полузащитник ЦСКА Никола Влашич и одноклубник Ларссона, нападающий Александр Соболев.
Напомним, по итогам сезона-2020/2021 чемпионом России в третий раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Второе место занял «Спартак», третье — «Локомотив».
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