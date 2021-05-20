Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джордан Ларссон — лучший игрок РПЛ в сезоне-2020/2021 по версии читателей «Чемпионата»

Джордан Ларссон — лучший игрок РПЛ в сезоне-2020/2021 по версии читателей «Чемпионата»
Михаил Рождественский
Комментарии

Читатели «Чемпионата» приняли участие в голосовании за лучшего футболиста завершившегося сезона Российской Премьер-Лиги.

Первое место по итогам опроса занял нападающий «Спартака» Джордан Ларссон, которого оценили выше других 826 читателей. Всего его включали в тройку 1339 раз.

Главным конкурентом шведа стал форвард «Зенита» Артём Дзюба, занявший второе место. Он попал в тройку 1303 раза, но реже оказывался на первой строчке — 750 раз. В топ-5 футболистов сезона по версии читателей «Чемпионата» также вошли партнёр Дзюбы по атаке Сердар Азмун, полузащитник ЦСКА Никола Влашич и одноклубник Ларссона, нападающий Александр Соболев.

Напомним, по итогам сезона-2020/2021 чемпионом России в третий раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Второе место занял «Спартак», третье — «Локомотив».

Артём Дзюба – лучший игрок РПЛ сезона-2020/2021 по версии «Чемпионата»! Итоги опроса Артём Дзюба – лучший игрок РПЛ сезона-2020/2021 по версии «Чемпионата»! Итоги опроса
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021