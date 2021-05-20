Видеообзор финала Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус»

В матче финала Кубка Италии «Аталанта» проиграла «Ювентусу». Встреча проходила на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась со счётом 2:1 в пользу туринцев.
На 31-й минуте счёт открыл Деян Кулушевски. Туринцы вышли в контратаку, в которой Криштиану Роналду не дали нанести удар из пределов штрафной, но Уэстон Маккенни тут же сделал передачу на Кулушевски — и он с левой закрутил мяч точно под дальнюю штангу. Спустя 10 минут «Аталанта» забила ответный мяч. Ремо Фройлер сыграл в отборе у чужой штрафной, далее Ханс Хатебур справа прострелил к линии штрафной, откуда Малиновский нанёс подготовленный удар — Джанлуиджи Буффон не среагировал.
Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза забил второй гол туринской команды. На 73-й минуте у Кьезы прошла стенка с Деяном Кулушевски, Федерико проскочил в штрафную и пробил в ближний угол ворот. Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 83-й минуте.
Видеообзор матча «Аталанта» — «Ювентус»:
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