«Ливерпуль» представил домашнюю форму на сезон-2021/2022

«Ливерпуль» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового домашнего комплекта игровой формы, в котором команда будет выступать в следующем сезоне.



Основным цветом экипировки традиционно стал красный. Вставки выполнены в более светлых тонах. Также на футболке присутствует узор. Техническим спонсором мерсисайдцев является американская фирма Nike.



В новой форме «Ливерпуль» выйдет уже в предстоящем матче заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», который состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле 23 мая.

Фото: Официальный сайт ФК «Ливерпуль»

«Ливерпуль», набрав 66 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя, «Лестер Сити», по дополнительным показателям. Выше располагаются «Челси» (67), «Манчестер Юнайтед» (71) и уже ставший чемпионом «Манчестер Сити» (83).

Видеообзор вчерашней победы «Ливерпуля» над «Бёрнли»: