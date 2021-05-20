«Ливерпуль» представил домашнюю форму на сезон-2021/2022

«Ливерпуль» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового домашнего комплекта игровой формы, в котором команда будет выступать в следующем сезоне.
Основным цветом экипировки традиционно стал красный. Вставки выполнены в более светлых тонах. Также на футболке присутствует узор. Техническим спонсором мерсисайдцев является американская фирма Nike.
В новой форме «Ливерпуль» выйдет уже в предстоящем матче заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», который состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле 23 мая.
Фото: Официальный сайт ФК «Ливерпуль»
«Ливерпуль», набрав 66 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя, «Лестер Сити», по дополнительным показателям. Выше располагаются «Челси» (67), «Манчестер Юнайтед» (71) и уже ставший чемпионом «Манчестер Сити» (83).
Видеообзор вчерашней победы «Ливерпуля» над «Бёрнли»:
- 20 мая 2021
-
11:49
-
11:48
-
11:40
-
11:37
-
11:37
-
11:25
-
11:23
-
11:18
-
11:17
-
10:54
-
10:47
-
10:38
-
10:30
-
10:25
-
10:09
-
10:05
-
10:00
-
09:56
-
09:29
-
09:24
-
08:57
-
08:37
-
08:30
-
07:03
-
05:27
-
04:42
-
04:21
-
04:02
-
02:00
-
00:57
-
00:55
-
00:51
-
00:37
-
00:36
-
00:21