Артём Самсонов продлил контракт с «Торпедо»
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32-летний защитник Артём Самсонов продлил контракт с «Торпедо» на два сезона, сообщает пресс-служба московского клуба.
Самсонов является воспитанником «Торпедо». Футболист выступает за клуб с 2006 года (с перерывами). В нынешнем сезоне защитник принял участие в 37 матчах Футбольной национальной лиги, в которых забил четыре гола, отдал две результативные передачи и получил 10 жёлтых карточек.
Напомним, в следующем розыгрыше РПЛ из нынешних клубов ФНЛ примут участие «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ в сезоне-2020/2021 не будет. «Торпедо» за 42 матча удалось набрать 72 очка и завершить сезон на шестом месте в турнирной таблице. В заключительном туре команда проиграла ярославскому «Шиннику» со счётом 0:1.
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