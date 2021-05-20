Гари Линекер оценил достижение полузащитника «Ньюкасла», забившего в 6 матчах подряд

Бывший футболист сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер оценил достижение полузащитника «Ньюкасл Юнайтед» Джозефа Уиллока, который забил в шести матчах английской Премьер-лиги подряд. Вчера, 19 мая, 21-летний футболист принёс «сорокам» победу в игре с «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

«Великолепное достижение Джо Уиллока, забившего в шести матчах Премьер-лиги подряд. Это столько же, сколько Жоэлинтон забил за два сезона», — написал Линекер в своём «твиттере».

Видео гола Джозефа Уиллока

«Ньюкасл» в 37 матчах набрал 42 очка и поднялся на 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шеффилд» (20) — на последнем, 20-м месте. Уиллок провёл 20 матчей в нынешнем розыгрыше АПЛ и забил 7 голов.