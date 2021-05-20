Карпин включил Дзюбу в тройку лучших игроков сезона в РПЛ

Главные тренеры команд Российской Премьер-Лиги приняли участие в голосовании за лучшего футболиста чемпионата в завершившемся сезоне-2020/2021.



Наставник «Ростова» Валерий Карпин поставил на первую строчку нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Второе место по версии специалиста занял полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. Тройку замкнул бывший подопечный Карпина по «Спартаку», ещё один форвард сине-бело-голубых Артём Дзюба.



Напомним, по итогам сезона-2020/2021 чемпионом России третий раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Второе место занял московский «Спартак», благодаря этому вышедший в квалификацию Лиги чемпионов. На третьей строчке финишировал ещё один столичный клуб — «Локомотив».