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Главный тренер Ташуев продлил контракт с «Чайкой»

Главный тренер Ташуев продлил контракт с «Чайкой»
Сергей Сорокин
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Главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев продлил соглашение с клубом на предстоящий сезон. Специалист, возглавивший команду в январе этого года, подписал контракт до 31 мая 2022 года.

За свою тренерскую карьеру 62-летний специалист работал в таких клубах, как «Анжи», «Кубань», «Краснодар», солигорский «Шахтёр», «Терек», «Крылья Советов». Он работает тренером с 1992 года.

Напомним, лицензии РФС II, дающие право играть в ФНЛ, получили «Акрон», «Алания», «Краснодар-2», «Нефтехимик», «Оренбург», «Спартак-2», «Чайка», «Факел» и «Шинник».

В заключительном туре розыгрыша Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021 «Чайка» переиграла «Нефтехимик». Команда набрала 56 очков и заняла 12-е место в турнирной таблице.

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