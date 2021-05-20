Полузащитники Кейсуке Хонда и Эмин Махмудов стали чемпионами Азербайджана в составе «Нефтчи».



19 мая состоялись встречи заключительного тура розыгрыша чемпионата Азербайджана сезона-2020/2021. «Нефтчи» со счетом 1:0 обыграл «Карабах» и завоевал золотые медали соревнований. «Нефтчи» стал чемпионом Азербайджана в девятый раз в истории. До этого семь лет подряд триумфатором становился «Карабах».



За «Нефтчи» сыграли полузащитники Кейсуке Хонда, ранее выступавший за ЦСКА, и Эмин Махмудов, в прошлом защищавший цвета московского «Спартака». Махмудов в завершившемся сезоне провёл 27 матчей, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач. Хонда сыграл в чемпионате Азербайджана восемь встреч и отличился дважды.

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