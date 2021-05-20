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Акинфеев включил вратаря «Химок» Лантратова в тройку лучших игроков сезона в РПЛ

Акинфеев включил вратаря «Химок» Лантратова в тройку лучших игроков сезона в РПЛ
Михаил Рождественский
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Капитаны команд Российской Премьер-Лиги приняли участие в голосовании за лучшего футболиста чемпионата в завершившемся сезоне-2020/2021.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поставил на первое место своего одноклубника, защитника Марио Фернандеса, став единственным среди капитанов, кто сделал такой выбор. Также он включил в тройку нападающего «Зенита» Сердара Азмуна и голкипера «Химок» Илью Лантратова.

Напомним, по итогам сезона-2020/2021 чемпионом России третий раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Второе место занял московский «Спартак», благодаря этому вышедший в квалификацию Лиги чемпионов. На третьей строчке финишировал ещё один столичный клуб — «Локомотив». ЦСКА занял шестое место и остался без еврокубков.

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