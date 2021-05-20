Джикия единственным из капитанов в РПЛ назвал Соболева лучшим игроком сезона

Капитаны команд Российской Премьер-Лиги приняли участие в голосовании за лучшего футболиста чемпионата в завершившемся сезоне-2020/2021.



Защитник «Спартака» Георгий Джикия поставил на первое место своего одноклубника, нападающего Александра Соболева. Капитан красно-белых стал единственным, кто сделал такой выбор. В тройку он также включил ещё одного партнёра по команде, форварда Джордана Ларссона, и нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.



Напомним, по итогам сезона-2020/2021 чемпионом России третий раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Второе место занял московский «Спартак», благодаря этому вышедший в квалификацию Лиги чемпионов. На третьей строчке финишировал ещё один столичный клуб — «Локомотив».