Ловрен не включил Дзюбу в тройку лучших футболистов сезона в РПЛ

Капитаны команд Российской Премьер-Лиги приняли участие в голосовании за лучшего футболиста чемпионата в завершившемся сезоне-2020/2021.



Защитник «Зенита» Деян Ловрен поставил на первое место полузащитника ЦСКА и своего партнёра по сборной Хорватии Николу Влашича. Оставшиеся места он распределил между своим одноклубником, форвардом Сердаром Азмуном, и хавбеком «Рубина» Хвичей Кварацхелией. Соответственно, в тройку не попал нападающий «Зенита» Артём Дзюба.



Напомним, по итогам сезона-2020/2021 чемпионом России третий раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Второе место занял московский «Спартак», благодаря этому вышедший в квалификацию Лиги чемпионов. На третьей строчке финишировал ещё один столичный клуб — «Локомотив».