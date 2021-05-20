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Ловрен не включил Дзюбу в тройку лучших футболистов сезона в РПЛ

Ловрен не включил Дзюбу в тройку лучших футболистов сезона в РПЛ
Михаил Рождественский
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Капитаны команд Российской Премьер-Лиги приняли участие в голосовании за лучшего футболиста чемпионата в завершившемся сезоне-2020/2021.

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поставил на первое место полузащитника ЦСКА и своего партнёра по сборной Хорватии Николу Влашича. Оставшиеся места он распределил между своим одноклубником, форвардом Сердаром Азмуном, и хавбеком «Рубина» Хвичей Кварацхелией. Соответственно, в тройку не попал нападающий «Зенита» Артём Дзюба.

Напомним, по итогам сезона-2020/2021 чемпионом России третий раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Второе место занял московский «Спартак», благодаря этому вышедший в квалификацию Лиги чемпионов. На третьей строчке финишировал ещё один столичный клуб — «Локомотив».

Артём Дзюба – лучший игрок РПЛ сезона-2020/2021 по версии «Чемпионата»! Итоги опроса Артём Дзюба – лучший игрок РПЛ сезона-2020/2021 по версии «Чемпионата»! Итоги опроса
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