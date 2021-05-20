«Бавария» представила новую гостевую форму. Она чёрно-золотая

«Бавария» на своём официальном сайте опубликовала фотографии нового выездного комплекта игровой формы, в котором команда будет выходить на поле в сезоне-2021/2022.
Экипировка выполнена в чёрном цвете, а вставки сделаны золотыми. На футболке также присутствует узор с белыми элементами. Техническим спонсором мюнхенского клуба является немецкая фирма adidas.
Фото: Официальный сайт ФК «Бавария»
За тур до конца сезона «Бавария», набрав 75 очков, занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги и уже завоевала чемпионский титул. Ближайший преследователь — «РБ Лейпциг» — отстаёт на 10 очков. В зоне Лиги чемпионов также находятся дортмундская «Боруссия» и «Вольфсбург».
В заключительном, 34-м туре Бундеслиги «Бавария» сыграет с «Аугсбургом». Матч пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене 22 мая. Начало — в 16:30 мск.
- 20 мая 2021
-
13:16
-
13:11
-
13:02
-
12:58
-
12:57
-
12:54
-
12:42
-
12:39
-
12:39
-
11:49
-
11:48
-
11:40
-
11:37
-
11:37
-
11:25
-
11:23
-
11:18
-
11:17
-
10:54
-
10:47
-
10:38
-
10:30
-
10:25
-
10:09
-
10:05
-
10:00
-
09:56
-
09:29
-
09:24
-
08:57
-
08:37
-
08:30
-
07:03
-
05:27
-
04:42