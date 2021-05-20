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«Бавария» представила новую гостевую форму. Она чёрно-золотая

«Бавария» представила новую гостевую форму. Она чёрно-золотая
Михаил Рождественский
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«Бавария» на своём официальном сайте опубликовала фотографии нового выездного комплекта игровой формы, в котором команда будет выходить на поле в сезоне-2021/2022.

Экипировка выполнена в чёрном цвете, а вставки сделаны золотыми. На футболке также присутствует узор с белыми элементами. Техническим спонсором мюнхенского клуба является немецкая фирма adidas.

Фото: Официальный сайт ФК «Бавария»

За тур до конца сезона «Бавария», набрав 75 очков, занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги и уже завоевала чемпионский титул. Ближайший преследователь — «РБ Лейпциг» — отстаёт на 10 очков. В зоне Лиги чемпионов также находятся дортмундская «Боруссия» и «Вольфсбург».

В заключительном, 34-м туре Бундеслиги «Бавария» сыграет с «Аугсбургом». Матч пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене 22 мая. Начало — в 16:30 мск.

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