«Амкар» получил лицензию для участия в ПФЛ
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«Амкар» получил лицензию для участия в ПФЛ, сообщает пресс-служба клуба.
В офисе РФС состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок клубов – потенциальных дебютантов Профессиональной футбольной лиги в сезоне 2021-2022. Участники заседания рассмотрели в том числе пакет документов ФК «Амкар-Пермь». Замечаний получено не было и пермский клуб принят в состав участников Профессиональной футбольной лиги. После получения лицензии руководство клуба во главе с Валерием Чупраковым приступит к формированию тренерского штаба и состава команды.
«Амкар» был основан в 1994 году. На профессиональном уровне выступал с 1995 года. В 2018 году был расформирован из-за финансовых проблем. В Российской Премьер-Лиге выступал с 2004 до 2018 года.
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