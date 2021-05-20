Нападающий «Бёрнли» Эшли Барнс был арестован за вождение в нетрезвом виде

Нападающий «Бёрнли» Эшли Барнс в начале мая был арестован за вождение в нетрезвом виде, сообщает Sky Sports.



Теперь 31-летнего форварда ждёт дальнейшее судебное разбирательство. Клуб заявил, что дополнительно нападающий будет подвергнут внутренним дисциплинарным мерам. Решение о них будет принято позднее.



«Бёрнли» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Тёрф Мур» принимал «Ливерпуль». Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счётом 3:0. Мерсисайдцы в 37 матчах набрали 66 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. В Лигу чемпионов от Англии на следующий сезон попадают команды, занявшие первые четыре места в АПЛ. «Бёрнли» (39) — на 17-м месте.

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