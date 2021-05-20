Майкл Антонио прокомментировал промах Райса с пенальти, Деклан ответил

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Майкл Антонио прокомментировал промах одноклубника Деклана Райса с пенальти в начале матча 37-го тура Премьер-лиги с «Вест Бромвич Альбион» (3:1).
В эфире Sky Sports Антонио спросили, будет ли он теперь исполнять 11-метровые вместо Райса. Майкл ответил: «100 %. Тренер хотел, чтобы Деклан выполнил пенальти, он так и сделал. Кажется, на следующей неделе это должен делать кто-то другой».
Райс опубликовал видео с интервью Антонио в своём «твиттере» и написал: «Завтра буду тренировать пенальти. Где-то ты забиваешь, где-то промахиваешься! Это футбол, Майкл Антонио».
Видео нереализованного пенальти в исполнении Деклана Райса
Подопечные Дэвида Мойеса в 37 матчах набрали 62 очка и поднялись на шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Бромвич» (26) — на предпоследнем, 19-м месте.
- 20 мая 2021
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