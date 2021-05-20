Защитник «Кардифф Сити» победил рак

Защитник «Кардифф Сити» Сулейман Бамба, у которого в начале этого года была выявлена неходжкинская лимфома, сообщил о выздоровлении.



«Всем привет. Хотел сообщить вам, что у меня больше нет рака! Разумеется, это невероятно приятная новость для моей семьи и для меня, сейчас мы на седьмом небе от счастья. Хочу поблагодарить каждого, кто поддерживал меня — неважно, были это сообщения или что-то ещё. Это дало мне дополнительные силы, чтобы пройти через трудности.



Отдельное спасибо хочу сказать Национальной службе здравоохранения, которая прекрасно позаботилась обо мне. Я всегда буду благодарен вам за вашу работу. Спасибо моей семье, моим друзьям и, конечно, моему клубу и всем из футбольного мира, кто помог мне справиться с этим вызовом. Надеюсь, мы скоро увидимся на поле. Сол», — написал Бамба в своём «твиттере».



Бамба перешёл в «Кардифф Сити» из «Лидс Юнайтед» в 2016 году. В нынешнем сезоне 36-летний футболист провёл шесть матчей в Чемпионшипе. С 2008 по 2014 год он вызывался в сборную Кот-д'Ивуара.

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