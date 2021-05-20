Защитник «Кардифф Сити» победил рак

Защитник «Кардифф Сити» Сулейман Бамба, у которого в начале этого года была выявлена неходжкинская лимфома, сообщил о выздоровлении.
«Всем привет. Хотел сообщить вам, что у меня больше нет рака! Разумеется, это невероятно приятная новость для моей семьи и для меня, сейчас мы на седьмом небе от счастья. Хочу поблагодарить каждого, кто поддерживал меня — неважно, были это сообщения или что-то ещё. Это дало мне дополнительные силы, чтобы пройти через трудности.
Отдельное спасибо хочу сказать Национальной службе здравоохранения, которая прекрасно позаботилась обо мне. Я всегда буду благодарен вам за вашу работу. Спасибо моей семье, моим друзьям и, конечно, моему клубу и всем из футбольного мира, кто помог мне справиться с этим вызовом. Надеюсь, мы скоро увидимся на поле. Сол», — написал Бамба в своём «твиттере».
Бамба перешёл в «Кардифф Сити» из «Лидс Юнайтед» в 2016 году. В нынешнем сезоне 36-летний футболист провёл шесть матчей в Чемпионшипе. С 2008 по 2014 год он вызывался в сборную Кот-д'Ивуара.
- 20 мая 2021
-
14:56
-
14:44
-
14:28
-
14:19
-
14:19
-
14:07
-
14:05
-
13:48
-
13:16
-
13:11
-
13:02
-
12:58
-
12:57
-
12:54
-
12:42
-
12:39
-
12:39
-
11:49
-
11:48
-
11:40
-
11:37
-
11:37
-
11:25
-
11:23
-
11:18
-
11:17
-
10:54
-
10:47
-
10:38
-
10:30
-
10:25
-
10:09
-
10:05
-
10:00
-
09:56