Гарри Кейн прокомментировал информацию о намерении уйти из «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн прокомментировал информацию о намерении покинуть клуб по окончании сезона.

«Нам предстоит провести переговоры с клубом. Я хочу участвовать в больших матчах, в больших моментах. Надеюсь, у нас будет такой разговор. Уверен, что президент клуба Дэниел Леви предложит свой план, но решение останется за мной. Я решу, что лучше для меня и моей карьеры в данный момент.

Леви всегда прекрасно относился ко мне. Он предлагал мне контракты и был честен. У нас отличные отношения. Если честно, я не знаю, как сложится наша беседа. Никогда не знаешь, о чём думает президент. Может, он захочет продать меня, если подумает, что это принесёт £ 100 млн. В следующие 2-3 года таких денег за меня никто не даст. Я отдал этому клубу 16 лет жизни. Надеюсь, у нас будет искренний разговор.

Не хочу ни о чём жалеть в конце карьеры. Я никогда не говорил, что останусь в «Тоттенхэме» до конца карьеры, и никогда не говорил, что уйду. Люди могут считать, что сейчас я жажду трофеев. Но я думаю, что у меня впереди ещё 6-7 лет карьеры в Премьер-лиге. Я никуда не тороплюсь, не нахожусь в отчаянном положении. Я просто хочу добиться лучшего в своей карьере», — цитирует Кейна Evening Standard со ссылкой на канал The Overlap.

Видео гола Кейна в матче с «Вулверхэмптоном»: