Леонид Слуцкий: Казань — та же Москва, только без пробок. Идеальное место на планете

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от жизни в Казани.



«Казань — супер, топ. Всех приглашаю в Казань, лучший город. Та же Москва, только без пробок. Идеальное место на планете, другими словами. Всё то же самое, плюс ещё есть исторический колорит, национальный, пробок нет, прекрасная погода, всё супер, очень чисто. Кстати, когда были очень длинные майские праздники, Казань была в топ-5 мест, куда все туристические сайты рекомендовали поехать. Туристов было — не протолкнуться», — сказал Слуцкий в эфире программы «Вечерний Ургант».



В завершившемся сезоне «Рубин», набрав 53 очка в 30 турах, занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Слуцкого выступит в квалификации Лиги конференций.