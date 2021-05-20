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Дэвид Бекхэм пополнил Зал славы АПЛ

Дэвид Бекхэм пополнил Зал славы АПЛ
Михаил Рождественский
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм стал очередным футболистом, включённым в Зал славы английской Премьер-лиги, сообщает пресс-служба лиги.

Напомним, первыми в Зал славы попали форварды Алан Ширер и Тьерри Анри. Третьим номинантом стал Эрик Кантона, который возглавил список из 23 игроков, претендующих на включение в Зал славы. Аналогичным образом были отобраны Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп и Стивен Джеррард.

Бекхэм является выпускником академии «Манчестер Юнайтед», а цвета клуба защищал с 1993 по 2003 год. В составе «красных дьяволов» экс-хавбек шесть раз стал чемпионом Англии, завоевал два Кубка и два Суперкубка страны, а также выиграл Лигу чемпионов и межконтинентальный Кубок.

Штрафные Бекхэма были фантастическими — ими до сих пор можно наслаждаться. Видео Штрафные Бекхэма были фантастическими — ими до сих пор можно наслаждаться. Видео

Видео голов Бекхэма со штрафных за «Манчестер Юнайтед»:

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