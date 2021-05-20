«Крылья Советов» проведут летние сборы в Сербии
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«Крылья Советов» проведут летние сборы в Сербии, сообщает пресс-служба клуба.
В настоящий момент игроки и тренерский штаб «Крыльев Советов» находятся в отпуске. 12 июня команда соберётся в Москве, откуда отправится в Сербию на предсезонные сборы. В этой стране команда пробудет до 10 июля. «Крылья» будут жить и тренироваться в населённом пункте Стара Пазова под Белградом в «Футбольном национальном центре Сербии». Команда уже дважды проводила там летние сборы. О графике контрольных игр будет сообщено дополнительно.
Ранее определился список команд Футбольной национальной лиги, которые выступят в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2021/2022. В следующем розыгрыше примут участие «Крылья Советов» и «Нижний Новгород».
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