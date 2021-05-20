Гарри Кейн: хочу попытаться выйти на уровень Роналду и Месси

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн рассказал о целях, которые ставит перед собой в карьере.

«Не боюсь сказать, что хочу быть лучшим. Не боюсь сказать, что хочу попытаться выйти на уровень Роналду и Месси. Это моя главная цель — выигрывать трофеи, забивать по 50, 60, 70 голов за сезон. Такой стандарт я хочу установить для себя», — приводит слова Кейна Evening Standard со ссылкой на канал The Overlap.

Видео гола Кейна в матче с «Вулверхэмптоном»

27-летний Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. В нынешнем сезоне Гарри принял участие в 34 матчах английской Премьер-лиги, забил 22 гола (четыре — с пенальти) и отдал 13 результативных передач. В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает седьмое место.