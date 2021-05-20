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Дэвид Бекхэм отреагировал на включение в Зал славы АПЛ

Дэвид Бекхэм отреагировал на включение в Зал славы АПЛ
Михаил Рождественский
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм прокомментировал попадание в образованный недавно Зал славы английской Премьер-лиги.

«Для меня честь попасть в Зал славы вместе с такими легендами футбола и лиги. АПЛ была очень важной частью моей карьеры и жизни, и мне приятно, что меня ставят рядом со звёздами. Я играл с ними, играл против них и брал с них пример. Ещё большей честью для меня является тот факт, что это решение болельщиков. Последний год показал, как они важны для игры, и здорово видеть, как они потихоньку позвращаются на стадионы, потому что они делают футбол особенным. Я всегда говорил, что мне очень повезло, что меня поддерживают такие прекрасные фанаты. Спасибо всем, кто голосовал», — цитирует Бекхэма пресс-служба АПЛ.

Бекхэм является выпускником академии «Манчестер Юнайтед», а цвета клуба защищал с 1993 по 2003 год. В составе «красных дьяволов» экс-хавбек шесть раз стал чемпионом Англии, завоевал два Кубка и два Суперкубка страны, а также выиграл Лигу чемпионов и межконтинентальный Кубок.

Штрафные Бекхэма были фантастическими — ими до сих пор можно наслаждаться. Видео Штрафные Бекхэма были фантастическими — ими до сих пор можно наслаждаться. Видео

Видео голов Бекхэма со штрафных за «Манчестер Юнайтед»:

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