Дмитрий Тарасов и его супруга ждут третьего ребёнка

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко сообщили, что ждут третьего ребёнка. Пара воспитывает двух маленьких дочек — Милану и Еву.



«Малыш, ты ещё этого не знаешь, но мы тебя уже так любим! Правду говорят, что те, у кого ещё нет детей, не могут понять счастье отцовства. Мы с Настей планировали каждого малыша, можете нас поздравить, уже скоро мы официально будем многодетной семьей! Милая, это лучший подарок для меня! Спасибо, что ты у меня есть», — написал Тарасов в своём «инстаграме».

Последним клубом Дмитрия стал казанский «Рубин», в составе которого хавбек провёл девять матчей. Тарасов покинул Казань в декабре минувшего года по истечении контракта с клубом. В настоящее время россиянин является свободным агентом.