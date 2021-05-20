Франк Райкард может вновь возглавить «Барселону». Он не тренировал восемь лет

Стало известно имя ещё одного кандидата на пост главного тренера «Барселоны» в случае увольнения нынешнего наставника Рональда Кумана.



Как сообщает Mundo Deportivo, в списке претендентов на пост присутствует Франк Райкард, возглавлявший сине-гранатовых с 2003 по 2008 год. По информации источника, к голландцу хорошо относятся лидеры команды, а также её бывшие игроки, с которыми в настоящее время контактирует президент клуба Жоан Лапорта.



В случае прихода Райкарда существует вероятность, что главным тренером второй команды каталонцев станет Хави Эрнандес, в настоящее время возглавляющий катарский «Аль-Садд». В «Барселоне» рассчитывают, что после работы в дубле экс-футболист сможет занять место Франка в основе.



При этом Лапорте, вероятно, будет трудно уговорить Райкарда вернуться, если выбор всё же будет сделан в его пользу. Специалист не тренировал с 2013 года, когда покинул сборную Саудовской Аравии, и последние восемь лет живёт в Амстердаме вместе с семьёй.

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