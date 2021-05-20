Стали известны имена кандидатов на пост наставника «Вест Бромвича»

Стали известны основные кандидаты на пост наставника «Вест Бромвич Альбион» на будущий сезон.



Как сообщает Sky Sports, список кандидатов возглавляют Крис Уайлдер и Фрэнк Лэмпард. Боссы «дроздов» склоняются к варианту с легендарным полузащитником «Челси», однако с ним уже несколько недель контактирует «Кристал Пэлас», желающий сделать именно Фрэнка преемником Роя Ходжсона, завершающего тренерскую карьеру по окончании нынешнего сезона.



Вчера, 19 мая, нынешний главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Сэм Эллардайс подал в отставку с поста наставника «дроздов». 66-летний англичанин покинет «Вест Бромвич» по окончании заключительного, 38-го тура АПЛ сезона-2020/2021.



Лэмпард являлся главным тренером «Челси» с лета 2019 года и был уволен в январе 2021 года. На посту наставника лондонцев его сменил Томас Тухель.



Крис Уайлдер возглавлял «Шеффилд Юнайтед» с лета 2016 по февраль 2021 года и за три года сумел вывести команду из Лиги 1, третьего по силе дивизиона Англии, в АПЛ.



«Вест Бромвич» в 37 матчах набрал 26 очков и расположился на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. «Дрозды» уже несколько туров назад потеряли шансы на сохранение прописки в английской Премьер-лиге.

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