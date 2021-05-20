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Массимилиано Аллегри отказал «Тоттенхэму». Он ждёт возможности возглавить «Реал»

Массимилиано Аллегри отказал «Тоттенхэму». Он ждёт возможности возглавить «Реал»
Никита Сербаков
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Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отказался возглавить «Тоттенхэм Хотспур».

По информации испанского издания AS, 53-летний итальянец попросил своих представителей не вести переговоры ни с кем, кроме мадридского «Реала». Аллегри планирует дождаться разрешения ситуации с возможным уходом Зинедина Зидана с поста наставника «сливочных». Именно это и побудило Массимилиано отказать «шпорам».

В 2018 году, когда Зидан покинул «Реал Мадрид» после третьей подряд победы в Лиге чемпионов, «Королевский клуб» контактировал с Аллегри, но специалист тогда отказал «сливочным», не захотев покидать «Ювентус».

На следующей неделе Зинедин Зидан встретится с президентом «Реала» Флорентино Пересом и сообщит ему решение касательно своего будущего.

Аллегри находится без работы с 2019 года. Последним клубом специалиста был «Ювентус». В ходе своей карьеры Аллегри также тренировал «Милан», «Кальяри», «Сассуоло», «Удинезе», СПАЛ и другие команды.

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